森林護管員鄔民．阿娃伊，獲選為全國模範勞工。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

南投林管處森林護管員鄔民．阿娃伊，30年來守護山林，致力造林、埋伏抓山老鼠，帶頭撲滅森林火災，居功厥偉，今年獲選為全國模範勞工，28日晉見總統蔡英文，並代表全體模範勞工致詞。

鄔民．阿娃伊是仁愛鄉春陽部落的賽德克族人，1986年加入南投林區管理處防火巡邏隊，1991通過技術士考試，正式成為森林護管員，曾3度獲選為優秀森林護管員、兩度獲選為林務局模範勞工。

鄔民．阿娃伊巡視林班區域，涵蓋南投林管處轄管的巒大、埔里及濁水溪等3大事業區共20個林班，除林野巡視，還協助取締盜伐、濫墾、森林火災撲救、山難救援、野生動物保育巡查、租地管理、林地測量及生態資源調查等工作。

鄔民．阿娃伊表示，從事森林護管員工作，讓他獲得成就感，即使常常上山埋伏取締盜伐，或連續打火數日沒回家，也不覺得辛苦，感謝家人當他的後盾，讓他可以專心投入工作。

南投林管理處長李政賢表示，鄔民．阿娃伊曾擔任埔里工作站霧社分站長將近20年，協助林管處與部落、機關及民意代表溝通，並且鼓勵部落青年報考森林護管員，讓埔里工作站原住民人數比例由10％提升至60％，促進部落居民就業機會，捍衛泰雅族、賽德克族及布農族傳統領域，同時減少國家財產損失，獲獎實至名歸。

鄔民．阿娃伊公務之餘，對於農作也頗有心得，並且樂於分享栽種心得及經驗，提攜部落青年增進收入及留在原鄉誘因；他鼓勵女兒姑姆、鄔民從事製茶產業，女兒還獲選為全國百大青農。