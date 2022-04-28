疫情封城拖累 吉林第一季GDP按年下降7.9％ 17:532022/04/28 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情封城拖累 吉林第一季GDP按年下降7.9％ 。（示意圖／吉林新聞聯播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吉林省統計局今日（28日）公布，第1季度吉林省地區生產總值為2576.23億元人民幣(下同)，按不變價核算，按年下降7.9％。 數據顯示，一季度吉林省第一產業增加值為175.40億元，按年增長2.8％；第二產業增加值為841.37億元，按年下降11.6％；第三產業增加值為1559.46億元，按年下降7.5％。 吉林省自3月以來疫情升溫，長春市、吉林市先後封城。經過逾月的封控抗疫行動，兩市昨日宣布，逐步解除社會管控，恢復正常生產生活。 深圳第一季經濟克難前行 GDP年增長2％ 矽格Q1不淡 每股賺1.82元 #按年 #吉林省 #增加值 #封城 #7.9 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港交所Q1淨利衰退3成 股價低迷連3跌 16:052022/04/27 財經 柯P：北市若有必要會軟性封城 04:102022/04/27 生活新聞 台虹第一季EPS1元 優於去年同期 11:042022/04/28 財經 需求遞延 興勤看好6月拉貨潮 04:102022/04/27 證券．權證 柯P「軟性封城」挨轟自創新名詞 北市府解釋：自律取代他律 11:522022/04/27 生活 北市喊「軟性封城」侯友宜：新北從未討論過此事 15:522022/04/27 生活 《電子零件》外資喊進卻降利 台光電走弱 12:582022/04/28 財經 疑遭公視台語台酸「練痟話」 柯文哲：當自己業障重 16:262022/04/28 政治 柯文哲提「軟性封城」林右昌：不會是未來趨勢 16:332022/04/27 生活 《光電股》元太封城影響可控 三彩色電子紙技術持續搶市 13:592022/04/28 財經 《電子零件》陸封城對4月營收影響數約5% 致伸：需求遞延非消失 16:292022/04/28 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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