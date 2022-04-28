吉林省統計局今日（28日）公布，第1季度吉林省地區生產總值為2576.23億元人民幣(下同)，按不變價核算，按年下降7.9％。

數據顯示，一季度吉林省第一產業增加值為175.40億元，按年增長2.8％；第二產業增加值為841.37億元，按年下降11.6％；第三產業增加值為1559.46億元，按年下降7.5％。

吉林省自3月以來疫情升溫，長春市、吉林市先後封城。經過逾月的封控抗疫行動，兩市昨日宣布，逐步解除社會管控，恢復正常生產生活。