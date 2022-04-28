立法院長游錫堃18日宣布「新國會園區選址計畫」啟動，民進黨立委吳琪銘今（28日）表示，土城司法園區未來約能提供10多公頃，有鑑於國家大部分政府機關集中於北部，考量議事運作、交通條件、環境機能，搬來土城是非常合適，且交通機能完善。

吳琪銘今（28日）透過臉書表示，立法院經過61年來使用，不僅違章雜陳、建築老舊、管線凌亂，而且有的已經成為法定古蹟，依法不能增改建，使用上遭遇困境，隨著台灣國際能見度提升，先進國家訪賓越來越多，要興建一座真正能跟「全國最高民主殿堂」名實相符的國會愈形迫切。

他說，提案立法院遷建至土城司法園區，司法園區總經費約170億元的重大建設是自己成功爭取，去年12月底率隊來會勘，目前與總經費57億元的金城交流道都市計畫正在由中央地方來審議，相關進度不曾停止追蹤。

吳琪銘表示，希望未來立法院能像總統府、台北101大樓一樣，是國內外觀光客樂意參訪重要地標，也能夠作為學生公民法治教育的校外教室，爭取最高民主殿堂遷建到土城，絕對是市民的榮耀，一定會全力以赴爭取。