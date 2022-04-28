今天是4月28日兒童保護日，苗栗家扶中心舉行兒童保護快閃活動，到幼兒園、高中與工廠等地區宣導兒童保護觀念，盼讓大眾能更關心兒童。

苗栗家扶中心最近透過網路、街頭及校園進行「看不見的傷痕-最讓我受傷的一句話」問卷調查，經統計342位大人小孩的答覆，成人及兒少票數最高的一句話都是「早知道，就不要生下你」，佔總數30％。

巧合的是兒少或成人族群第2、3多票數的話是「去死吧」，佔21％、「你怎麼不能像OO一樣」、佔17％，不同的是對兒少而言「你怎麼不能像OO一樣」相較於成人更覺得受傷，如何使用正向語言，才有辦法促進親子關係。

家扶中心表示，依據衛福部對兒少受虐類型分類，包含身心虐待、遺棄、不當管教、目睹家暴、兒少物質濫用等，去年全國兒少保護服務統計中，遭受精神虐待兒少佔5.4％，另就苗栗縣兒少保護服務統計，兒少遭受精神虐待兒少佔3％。

即使兒少遭受「精神虐待」雖未及其他受虐類型多，但就實務工作經驗發現，當兒少在遭受不當管教、身體虐待、疏忽的時候，同時也在幼小心靈畫下傷痕，若沒有好好被照顧與輔導，恐造成小孩一輩子傷害。

另外，在問卷調查中還將近97％填答者覺得幸福的事，是在日常可以做的事，但也成為現代家庭的渴望，如果爸媽每天至少1小時，放下手邊工作，陪陪孩子吃頓飯、聊聊天、做運動，都能夠增進親子感情。

苗栗家扶主任湯鳳琴表示，少子化已成為人口發展趨勢，看著出生率逐年降低，但兒少受虐數字卻難清零，兒少保護刻不容緩，守護孩子平安長大，希望能從社會大眾做起。