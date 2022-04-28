想像一下，走進鬧區中喝杯熱咖啡，倚靠在沙發上聽著輕柔樂聲，享受陽光灑落的靜謐午後，平時身著白袍的醫師，化身為樂手在大廳彈奏著鋼琴，吸引民眾駐足欣賞，這樣的場景不在咖啡廳，亦不在音樂廳，而是在遠東商銀林口分行，該分行在地服務超過20年後，3月重新改裝開幕，將鋼琴元素置入分行中，以嶄新的服務型態展現獨特魅力，成為當地民眾口中與眾不同的銀行。

遠東商銀表示，該行位在林口鬧區的林口分行，以音樂沙龍為定位，將客戶等候區打造成新型態的「樂樂」空間，藉由音樂拉進銀行和民眾的距離，營造愜意氣氛，不僅讓民眾稍緩腳步停駐聽音樂，特別的是，還吸引醫生慕名而來自願演出。前林口長庚醫院周醫師對於能在銀行內彈琴直呼新鮮，並表示：「過去多在長庚醫院內擔任音樂志工，用音樂療癒和緩解病患焦慮感，但得知當地有家銀行內擺了架鋼琴，覺得能透過音樂與往來的民眾互動，所以沒有看診時便前來演奏，希望能增添在地的文化活力。」

遠東商銀指出，林口分行近日更讓客戶在財富管理講座中與音樂及咖啡香共舞，邂逅一場聽覺、味覺、嗅覺相互融合的高質感饗宴。銀行服務日趨數位化，客戶至實體分行的臨櫃交易大幅減少，分行的功能勢必要轉變，該行重新改造分行，並結合財富管理「十樂品牌價值主張」，顛覆銀行給人商業化的印象。

又如台北市復興分行以故事館為定位，傳遞多元新知給客戶，發揮「樂知」價值；台中朝富分行設立藝文樂活空間，分享在地藝術創作，連結「樂享」理念；林口分行以「樂樂」為核心進行改裝，客戶走進銀行時，有輕柔的音樂和咖啡香伴隨，在急促的生活節奏中，腳步也能變得從容，使得銀行和客戶間，產生更多軟性交流的可能。

遠東商銀以財富管理「遠銀Happy+ 你的快樂家」的理念，提供客戶最適合且多元的專業服務，林口分行持續推出更多樂樂主題活動，像是溫馨的5月帶來花藝音樂體驗講座，6月還會將知名兒童音樂教室的發表會搬到分行，多樣化的活動內容，已經受到客戶熱烈迴響，在林口地區形成話題，林口分行儼然成為林口當地民眾最新的交流中心。