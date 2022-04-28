立法院遷建議題討論多年未果，立法院長游錫堃近期宣布啟動新國會園區選址評估案，彙整歷年來15處建議地點，游錫堃今率團到新北市府拜會，新北也盤點出台北看守所、淡海新市鎮垃圾焚化爐用地、新店碧潭邨營區、樹林防洪三期整開區、三峽麥仔園等5處，提供給立院評估。新北市長侯友宜表示，對於立院遷建，新北舉雙手贊成，只要立院遷建到新北，一定全力配合，不過還是尊重立院決定。

游錫堃致詞表示，立法院現址已使用61年，不僅建築老舊、管線凌亂，內部還有些法定古蹟，因此無法進行擴建或改建，隨著台灣能見度提升，急於迫切興建一座全國最高民主殿堂，未來可作為人民遊行集會的地點、旅遊地標、公民教育民主教室。

游錫堃說，除了立委吳琪銘等人提案遷建的台北看守所7.8公頃土地外，新北另有4處地點提供評估，目前國會新址已有23處納入選項，之後將由「國會遷（改）建暨監督委員會」做進一步討論，挑選出適合位置。

新北城鄉局指出，台北看守所是機關用地，不需辦理變更程序，且已有遷建計畫，目前仍待法務部搬遷，立院即可遷入，但預估要14到16年時間。另外，淡海新市鎮、新店碧潭邨營區2項短中期方案，雖然土地較易取得，面積也符合需求，但還是需經都市計畫變更程序，才可使用，且碧潭邨營區屬於軍備局所有，目前尚有使用需求。

至於樹林防洪三期整開區、三峽麥仔園都市計畫2項長期計畫，雖然面積大、交通方便，但都市計畫作業及區段徵收工程期程冗長，另需編列預算取得土地。

侯友宜表示，尊重立法院所有人決定，新北市態度明確，只要立法院選到新北市，新北市不僅歡迎，也會配合全力以赴把事情做好，上述5處土地面積都很大，在會議中執行委員都有充分溝通，若立院有機會選到新北，新北絕對全力配合。