北京市疾控中心副主任龐星火在28日北京市疫情防控記者會上表示，統計27日15時至28日15時，北京市新增本土感染者56例，其中確診病例53例、無症狀感染者3例。地區分佈上則以房山區20例最多，其後順序為朝陽區14例、順義區8例、通州區6例、海淀區3例、豐台區2例、東城區1例、石景山區1例、大興區1例。

龐星火說明，從22日以來，本市累計報告194例新冠疫情感染者，共涉及12個區，其中以朝陽區94例最多，其次則為房山區50例、順義區16例、通州區12例、豐台區7例等。

龐星火指出，對已經明確感染途徑和傳播關係的171例感染者進行初步分析之後，約近一半感染者與聚餐相關，當中兩起聚集性疫情規模較大，包含房山區竇店鎮瓦窯頭村太和褡褳火燒店等相關疫情，目前累計發現感染者超過50例；第二則是朝陽區護國寺小吃（光明橋店）相關疫情。

此外，由於在之前兩輪核酸檢測中發現核酸陽性及確診病例，朝陽區28日上午通告新增部分臨時管控區，要求臨時管控區內的居民足不出區，基本生活必需的商超、醫院等場所正常營業；隨後下午補充公告，要求區內的歌舞娛樂場所、電子遊樂場、演出場所與網咖等暫停營業。