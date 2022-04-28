嘉義市湖子內永續環保園區用地堆置如垃圾山般的廢棄物。（鄭光宏議員提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市湖子內環保用地堆置巨量廢棄物如垃圾山，被民眾質疑「只許州官放火，不許百姓點燈」，議員鄭光宏、蔡永泉督促市府加速去化，市府環保局長蕭令宜表示，焚化爐焚燒及委外廠商清理效能降低，短期內難去化，會督促廠商加速清理，也籲請民眾垃圾減量。

鄭光宏指出，湖子內環保用地「綠能永續循環園區」自2016年被堆放回收廢棄物，今年更爆巨量回收廢棄物，附近居民陳情不斷，且認為民眾若有閒置地雜草叢生就被檢舉、開單。

鄭光宏指出，15公頃的環保用地規畫要興建底渣再利用廠、灰渣掩埋廠、資源物細分類廠、廚餘再利用廠，如今卻用來堆積驚人垃圾，市府應想辦法盡快去化。

蔡永泉指出，市府年年編預算處理回收廢棄物的去化，且預算逐年增加，湖子內環保用地卻還有堆積如山的回收物，沒有有效去化。

蕭令宜表示，彌陀路資源回收場儲存量已飽和，近年來2座焚化爐輪流歲修，焚化量能降低，加上委外廠商的清理量能也有狀況，以致自2016年陸續將回收的大型廢棄家俱、火災後廢棄物、修剪的枯枝都暫時堆放在環保園區用地。

蕭令宜表示，焚化爐已運作23年，效能降低，今年5月有1座焚化爐要歲修至少1個月，必須停爐，另1座焚化爐歲修完可以運轉，2座爐約有半個月同時停爐，若2座爐都能運轉，處理量能可以提高，就能加速去化回收的大型廢棄物，也會督促委外廠商處理的速度，還有也希望民眾配合垃圾減量。