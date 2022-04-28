中信兄弟原本27日就要與味全龍交手，但在前往球場的途中接獲龍隊6人快篩陽性的消息，球隊到天母後只留在停車場進行快篩，28日「龍象大戰」恢復進行，賽前兄弟球員幾乎也都自主性在練球時戴上口罩，球團人員也使用自動酒精噴槍加強環境清消。

兄弟昨天從飯店出發後才接到通知，全隊只停留在天母棒球場停車場進行快篩，最終結果全員陰性，今天練習時兄弟球員多數都戴上口罩防疫。

外野手詹子賢就透露自己4天內做了3次快篩，他用台語笑著說：「戳到鼻子都要爛掉了！」詹子賢解釋，是因為之前有些小感冒，就自己先驗一次，後來參加代言活動時第2度快篩，第3次則是昨天到全隊到球場快篩，「他們戳得時候都會緊張，我現在都已經不緊張了。」

詹子賢表示，為了防疫自己上場比賽會戴上口罩，但悶熱感讓他在練習時就感覺到吸不到空氣，「真的會喘不過氣來，現在的疫情情況感覺呼吸就會中，我自己一個人是還好，主要是怕回家傳染給爸媽。」

家有年幼女兒的許基宏賽前除了戴口罩練習外，也試著戴上透明護目鏡，賽前練習結束後，滿身汗的他直呼受不了，「都吸不到空氣，整個口罩都濕掉了，本來也打算戴護目鏡，但會起霧，看不到球。」

現在台灣疫情升溫，許基宏也只能做好自身防護，目前也還在考慮要不要回家與親人相聚，「當然會想要回家，但現在太嚴重了，還在猶豫要不要回去，如果不回家也只能請家人體諒一下。現在能做的就是盡可能保護好自己，這也是保護別人。」