5月房屋稅報繳季來臨，財政部表示，今年全國房屋稅開徵件數為916.18萬件、年增1.27％，課稅金額上看834.54億元、年增3％，主要為新屋交屋潮與部分縣市調高房屋稅基。

台南市政府財政稅務局長陳柏誠於28日房屋稅開徵記者會指出，房屋稅繳稅期限仍為5月31日，如果不動產持有人在最後一天仍受隔離、檢疫、治療，可申請延期繳稅並延至6月30日。

今年房屋稅課徵期間為2021年7月～2022年6月，其課稅件數、稅額皆成長，陳柏誠分析，關鍵為六都新建案進入交屋潮導致案件數與稅額自然成長，另部分區域經貿發展，還有部分縣市如桃園市主動調高房屋稅基約10％，導致課稅金額明顯成長。

依賦稅署統計，今年非六都房屋稅額約178.23億元，而六都房屋稅額為656.31億元，占全國房屋稅額比例近八成，較具指標性。

以六都個別縣市而言，台北市房屋稅額約160.99億元，占全國比例約兩成，為六都最高者；而新北市房屋稅額約135.14億元，占比約一成六，居六都第二。

高雄市房屋稅額約108.17億元，占比約一成三，為六都第三。至於台中市、桃園市房屋稅額依序為97.99億元、92.81億元，占比皆為一成左右，台南市為61.21億元約占7％。