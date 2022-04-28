今年最能切中媽媽的心坎禮，從百貨通路近一周熱銷品可看出端倪；根據新光三越母親節首四日銷售排行榜觀察到，五大類送禮夯品，包括Apple、名牌包、輕珠寶、家電、保健品等，其中精品包增長都在2成以上，而SOGO百貨復興館第一季精品業績成長高達4成，母親節目標也是雙位數成長。

新光三越統計，無法出國而持續熱銷的國際名品新品與經典包款，在這波母親節檔期暢銷夯品包括FENDI聯名時尚插畫家Antonio Lopez推出的Peekaboo包款、BOTTEGA VENETA Salon 03系列肩背包、LOEWE Puzzle Edge迷你肩背提包等，皆帶動品牌業績成長2成以上。

此外，每年均熱賣的輕奢珠寶買氣則成長超過一成，像是RedLine手鏈、PANDORA母親節限定優惠套組等，在首4日皆有超過100條的銷量。

而在居家風潮帶動之下，療癒香氛、紓壓家電也是持續熱賣，JO MALONE LONDON明星糅香禮盒首四日即創下超過千組銷量，紓壓家電則以按摩家電及健康器材最受歡迎，其中OSIM減壓養身椅、近日火紅的bgreen uFit沐意森活律動機都是人氣夯品。

除此之外，超級品牌日更以Apple系列商品為消費者搶購焦點，其中iPhone 13系列熱銷突破200台、具血氧濃度偵測的Apple Watch Series 7銷量逾百支等，dyson多功能造型器HS05（普魯士藍）新光三越獨賣色也有熱銷百台以上的佳績。

大健康當道，保健食品更成送禮首選之一，包括正官庄、老行家等保健禮盒均有超過500組的銷量。