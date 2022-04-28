高爾夫球桿身製造及銷售大廠啟坤科技（6731），同屬美日高爾夫球熱的受益關連產業之一，啟坤28日公告2021年財報，合併營收10.80億元，每股稅後盈餘1.53元，雙創歷史新高，營收、和EPS，分別比2020年成長39.18％、及168.42％，由於市場供不應求，啟坤新產線將自第二季開始加入生產行列，加上近期也開始反應原物料及運價成本增加而調漲售價，可望為2022年的營運再添成長動能。

啟坤28日公告2021年營收10.80億元，比2020年的7.76億元，年增39.18％，榮業毛利率43.15％，比2020年的46.09％略低，全年淨利5013萬元，每股稅後盈餘1.53元，比2020年的0.57元，年增168.42％。

啟坤表示，啟坤科技自2017年開始拓展自有品牌高球具市場，延攬美國高爾夫球業界知名的設計家KIM BRALY加入經營團隊，設計製造選手級的高效能球桿，並以?KBS?自有品牌高爾夫球桿，行銷美國及日本等主要高爾夫球市場。

啟坤指出，除了在美國知名高球通路商Club Champion與Golf Works銷售之外，知名高爾夫球具品牌商如TaylorMade、Callaway、Mizuno與PXG等都是啟坤的前十大客戶。

啟坤說，過去，啟坤投入大量行銷預算推廣自有品牌「KBS」，近年隨著品牌效益顯現，已可見營收規模明顯成長，在管銷費用仍維持相當下，品牌效益更反映在營業利益率的提升，預期隨著更多高爾夫球具品牌商擴大採用「KBS」產品，效益將更為顯著。

啟坤表示，啟坤2021年整體營運創佳績，主要由於公司自有品牌「KBS」球桿，在專業高爾夫球領域的知名度明顯提升，帶動高單價的自有品牌產品出貨量，比2020年成長超過4成，且隨著公司品牌效益逐步顯現，公司營業費用率明顯下降，推升2021年營業利益率8.09％，比2020年度提高3.19個百分點，進一步帶動公司2021年稅後淨利，較前一年度大增172％。

啟坤是台灣第一家自有品牌高爾夫球鐵桿專業製造商，在全球高爾夫球鐵桿市場占有率達25％以上。

啟坤表示，近年隨高爾夫球運動普及化，以及戶外活動與運動社交風氣日盛，高爾夫球運動成為大眾展現生活品味及個人風格的一部分，隨專業化及客製化球桿出貨量持續增加，公司自有品牌的高階設計款球桿，出貨比重可望持續成長，進一步推升公司整體營收與獲利表現。

展望2022年，啟坤抱持樂觀審慎態度，主要在於近年來主要高球鐵桿大廠擴產速度平緩，加上去年起因疫情延誤廠商供貨，全球高爾夫球鐵桿呈現供不應求的情形。

啟坤指出，因應客戶訂單大增，公司領先同業進行擴產計劃，新產線將自第二季開始加入生產行列，預估公司今年總出貨量可望較去年成長，而公司近期也開始調漲售價，反應原物料及運價成本增加，都將望為公司營運再添成長動能。