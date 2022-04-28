水星舞台表演。（野火娛樂提供）

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》24日播出第2集，以8大行星分類的各團表演全部釋出，首集登場的地球、金星、木星、土星已獲4位導師高度青睞，沒想到第2集的演出精彩程度更讓現場DD52學姊high到踩破地板，魅力四射的舞台和表演也讓節目播出後屢次掀起網友和觀眾熱烈討論。

第1輪賽制排名揭曉，由平均年紀最輕的「水星」以及嘻哈饒舌風格的「天王星」同分競爭冠軍。「水星」的曲風可愛卻有驚人舞蹈實力，年僅17歲的李秉諭曾獲新北FUN街頭排舞賽、捷運盃街舞、新光盃街舞等冠軍，與同樣實力驚人的團員林毓家，現場與田一德導師battle，流暢舞蹈動作讓人看得超過癮。

「天王星」以饒舌嘻哈風格定位，其中選手「小孩」在自我介紹的時候頻頻害羞，沒想到在舞台上氣場之大像是變了一個人，銳利邪魅的眼神讓Ella說：「根本GD附身！」天王星初登場就成為當晚的冠軍團體。

節目最後亦公布下一階段賽制，4位導師加助力導師將帶領選手以相關經典作品呈現合作舞台，久未合體的JPM、舞藝高超的全方位藝人陳漢典，以及同是團體出身的吳映潔、愛紗，舞力導師田一德也將表演在《這就是街舞》中師父羅志祥的〈精武門〉。

在前三名依序選擇想要合作的導師環節中，天王星無懸念的選擇合作饒舌界的前輩NICKTHEREAL周湯豪導師，而水星及金星卻先表示想和Ella合作後，分別選了吳映潔及愛紗，讓Ella氣到癱坐位置上，慘遭「金星換絕情」。

《原子少年ATOM BOYZ》自4／17起每週日晚間八點至十點於TVBS 42歡樂台、TVBS精采台、LINE TV播出，緊接NOWnews YouTube頻道於晚間十點播出； 4／22起每週五晚間十點至十二點於中視播出， 4／23起每週六《原子少年ATOM BOYZ 官方Youtube頻道影片上架。