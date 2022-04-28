磐興娘家館像一座美術館，運用擴張網設計，如同打開禮物的感覺，也是磐興要送給城市的一個禮物。（盧金足攝）

磐興建設總經理游金洲表示，磐興娘家館當嫁出去女兒的「後頭厝」，愛心洋溢，展臂歡迎不怕「女兒賊」回娘家。（盧金足攝）

近期「娘家館」興建完工，磐興建設將邀請所有參與建築的工作夥伴和公司培育的泥作匠人、水電匠人們回「娘家館」。（盧金足攝）

最近很多民眾行經台中市十四期重劃區時，都被一棟外層包覆白色鋁合金擴張網的建物吸引，紛紛好奇詢問是一座美術館？或是創意吸睛的咖啡館？原來這是一棟以「送給城市一個禮物」為發想的磐興娘家館，除了提供集結生活、人文、美學、公益的永續服務會館，還為藝術家開放為展覽空間，當嫁出去女兒的「後頭厝」，愛心洋溢，展臂歡迎不怕「女兒賊」回娘家。

磐興「娘家館」新館位於十四期重劃區，梅川東路與崇德八路口，占地四百多坪，成立初心以愛與人文、幸福永續的理念。

磐興建設總經理游金洲表示，從以前至今磐興沒有蓋過接待中心，磐興企業文化宗旨為「愛」，就是用心感受，從農曆春節後搬遷來新址，很多人大為驚艷，稱讚像是一座美術館，尤其運用擴張網設計，如同打開禮物的感覺，「這也是磐興要送給城市的一個禮物」。

「夜晚來臨點了一盞燈，幸福的女兒賊回來囉！」游金洲說，祝福住戶幸福有智慧，另一亮點是從基地開挖的石頭，由藝術家黃瀅權移地創作，以一石一精靈創作一隻隻表情生動、活潑的幸福守護鳥貓頭鷹，現場雕刻的幸福鳥經過老師琢磨後，放置於建案的庭園景觀內，與基地景觀相結合。

花園種桂花、含笑等植栽，寓意貴客迎門，初衷分享愛與幸福，除了每月有一天員工幸福日，每年春節前安排住戶回來插年花，令人感心的是以行動力支持藝術家來娘家館策展

，分享生活、美學，台灣身心障礙藝術發展協會的身心障礙學員作品也來開展，盼有更多知音共鳴，讓更多人看見藝術家的才華。

游金洲表示，藝術家的回饋「藝」起來，十多年來響應到偏遠學校教導學生美學與藝術，形成強大「暖實力」，台灣行動菩薩助學協會創會已達廿年歲月，其間幫助的弱勢學子很多成家立業，從該協會開闢的匠師學藝平台，讓學員擁有一技之長，賺到人生第一桶金，能從公益中拉拔孩子開創自己的人生之路，是他最感安慰與成就的事。

磐興建設有個非常尊敬工作夥伴的習慣，每一建案完工時，都會邀請曾經和他們一同打拚夥伴，回到所興建新完工的建案喝茶、聊天順便看看這個集眾人力量完成的好作品。

近期「娘家館」興建完工，公司將邀請所有參與建築的工作夥伴和公司培育的泥作匠人、水電匠人們回「娘家館」，除了看好宅外並舉辦夥伴感恩茶會來和夥伴們搏感情。

游金洲將在感恩茶會邀請夥伴們，把心中對於親手完成的「娘家館」的感言或祝福化為文字，祝福卡片繫於「娘家館」外的樹上，作為伙伴們對於「娘家館」另一種真誠祝福。