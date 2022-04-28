李玉璽下月即將舉辦線上音樂會。（翻攝李玉璽IG）

「2022 開唱大吉@Studio」線上演唱會表演陣容帶來了許多全新未發表過的音樂作品，表演陣容包括回歸音樂人身份的李玉璽，此次將於5月21日晚間演出，將送上未曝光的全新專輯曲目，帶給粉絲更多的驚喜與驚艷；「搖滾界達文西」神棍樂團也帶來許多新專輯重要曲目；享譽國際的泰武古謠傳唱精心準備一連串經典的排灣族古謠，來向他們最親愛的指導老師查馬克致敬。

剛從美國巡迴演出回國的戴曉君也特地錄製了線上演唱會節目，讓在疫情期間的大家可以在家裡安心地享受音樂盛宴；廣告新寵兒林雨涵與同門夥伴易韋志、杜仔 杜文婷也一同帶來多首全新未發表創作獻給大家。新冠肺炎自2019年開始蔓延全球，至今已長達3年時間，不少活動無法如期舉行，全球的音樂演出也開始陸續改為線上型態舉辦，演唱會的型態也開始有了重大改變，不僅能在家就能享受到精采的音樂表演外，更能夠串起全球音樂人之間的交流。「2022 開唱大吉@Studio」線上演唱會購票及觀賞方式可查LINE MUSIC。