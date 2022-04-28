公視台語台《HiHi導覽先生》明（29日）請來基隆廟口與港口兩條路線的導覽老師，以不同角度切入，介紹基隆多元的文化風貌。節目來賓為近日推出舞台劇作品的阿喜與許志豪，兩人都是基隆人，而且還住在同社區，一聊起故鄉話匣子就停不下來，許志豪還自稱港星：基隆港的港星逗得大家笑開懷。

主持人浩子請兩位地頭蛇：阿喜與許志豪推薦自己最愛的基隆美食，許志豪捨棄觀光客必吃的營養三明治，介紹廟口左手邊的碳烤三明治，引起阿喜的共鳴。但是輪到阿喜推薦時她卻猶豫許久，並抱怨基隆美食太多只挑一間推薦真的很難選，浩子趁機虧她：「難選才會去選到無尊嘛，我很想問你，三挑四挑，挑到一個賣龍眼。」讓阿喜只能裝傻回答：「我怎麼都聽不懂。」浩子忍不住說：「我每次跟無尊喝酒，看到他就很生氣，咬牙切齒，憑什麼他可以交到女神。」阿喜連忙將話題轉回美食上：「我推薦糖葫蘆，你不要看糖葫蘆是簡單的東西，只有基隆的糖是最薄的，它裹在外面有一種特殊的香氣，但不會很厚，也沒有染色。」

主持人李霈瑜（大霈）則詢問兩位來賓基隆是否有什麼祕密景點一定要去的，阿喜二話不說立刻推薦砲臺，並自豪地說：「每一個砲臺我都有去吹過泡泡。」浩子聽完立刻起鬨：「你吹泡泡，無尊打泡泡。」接著起身示範打泡泡，阿喜趕緊補充：「小時候」卻已經來不及阻止，只好坐在沙發大翻白眼。阿喜努力解釋：「因為很多砲臺都在可以看到海的地方。」浩子接著說：「所以心情會很好。」阿喜笑著抗議：「你有要認真問我問題嗎？」浩子才收斂地說：「很認真！」

本集兩位導覽老師來頭不小，一位是五代住在廟口，經營鼎邊趖攤位，同時也是廟口古蹟解說員的「廟口萬事通」吳吉祥。另一位則是經營餐廳，熟知基隆新鮮海產的「海上總鋪師」的李毅祥。兩人的名字中都有「祥」字，敏銳的浩子立刻猜測兩人年紀相近，因為算命師每年都會選出一個適合的字，沒想到一詢問之下發現兩人都是52年次，讓現場來賓直呼：「你就是那個算命的！」