今年的4月27日是台灣女作家林奕含逝世5周年，大陸社交平臺掀起一股悼念這位女作家的熱潮，而林奕含之所以在去世5年後再度成為熱門議題，許多人認為與大陸近期爆出幾個女性受迫害議題有直接關連，例如江蘇徐州豐縣8個孩子母親「鐵鍊女」，以及後續被爆料在中國各地被拐賣並受迫害女性案例。

在新浪微博的熱門搜索統計數據顯示，26日林奕含話題在微博上開始受到關注，並隨著27日來臨而快速上升。27日林奕含逝世5周年的話題關注度是2.75億次，討論次數達5萬次，原創貼文達7745則，一度衝上熱搜第一名。到28日下午，話題關注度更累積達5.4億次，討論次數9.8萬次，原創貼文1.3萬則。

在這股懷念林奕含的熱潮中，她的作品與訪談話被重新檢視及討論，微博的話題提醒讀者們在懷念之餘，也要向社會追問「「五年了，這個世界有沒有變得好一點？」（圖／林奕含臉書照）

在這股懷念林奕含的熱潮中，她的作品與訪談被重新檢視及討論，微博的話題提醒讀者們在懷念之餘，也要向社會追問「「5年了，這個世界有沒有變得好一點？」

在大陸文化界極有影響力的《三聯生活週刊》指出，今天是林奕含逝世5周年，5年來一個個房思琪在痛苦和憤怒的際遇中相遇，攜手將這些問題繼續書寫下去。

該刊引述聯合國婦女署數據稱，全球約35%的女性曾遭遇各種不同程度身體或性暴力，女性的意願和聲音被忽視、被掐滅，而那些違背女性意志的違法行為則一直遊走在灰色地帶，難以被法律懲戒。女性真實的生存處境無時無刻在遭受檢驗，這些境遇也喚起了深埋在她們內心深處的憤怒與反抗，這些反抗中承載著對於正義、良善與愛的期待。

台灣女作家林奕含逝世5周年在大陸社交平臺掀起一股悼念熱潮，許多人認為與大陸近期爆出幾個女性受迫害議題有直接關連，例如江蘇徐州豐縣8個孩子母親「鐵鍊女」，以及其他類似迫害女性案例。（圖／微博）

這次懷念林奕含的風潮正處次幾件重大的迫害婦女案件爆後的後續震盪中，其中最知名的是2022年1月底爆發的徐州豐縣8孩母親「鐵鍊女」事件，案例震驚了大陸社會，並引爆激烈的批判與反省，人口拐賣與女性受侵害等普遍被忽視的問題也瓦解了所有人對中國偉大復興的盛世想像。此後網上再傳出各地類似女性被迫害與虐待的案例，引起民間熱心人士的追查，社會也關切更廣泛的婦女權益問題，政府被迫介入進行司法調查，並推動專項打擊行動，國務院總理李克也在政府工作報告中特別提出，要嚴厲打擊此類侵犯婦女兒童權益的犯罪行為。

不過，從大陸多年來數次政策宣示，但迫害女性的惡習仍在許多社會的陰暗角落持續存在，社會的關注度不足是這些慘絕人寰事件能持續存在的原因。逝世已5年的林奕含所引發的議題再次受到中國大陸數億人的關注，正是反映出大陸社會對於糾正長期以來迫害女性惡習的高度期待。