實施一年多的簡訊實聯制昨天取消，蔡英文總統今表示，簡訊實聯制退場，交棒給臺灣社交距離App，代表台灣的防疫要邁入下一個階段。不過她相信，團結與韌性，將會帶領台灣跨越所有的挑戰。

蔡英文總統指出，陪伴大家近一年來，在昨天退場，她看到許多朋友，紛紛在社群上表達道別的心情，甚至在IG串聯起「最後一封簡訊實聯制」。

總統說，相信這一年來，進門前「用手機掃QR Code」已經成為大家的日常生活。現在不用掃了，讓國人防疫更簡便，但可能也讓許多朋友感到不習慣。

她指出，簡訊實聯制集結了許多人的貢獻與努力，它的誕生正凸顯台灣人面對考驗，不僅團結一心，更會善用科技與創意來克服，展現出台灣堅強的韌性。

她指出，她也想再次感謝行政院長蘇貞昌 、高雄市長陳其邁、行政院政委唐鳳等同仁，以及民間電信業者的共同努力，創造出屬於台灣的科技防疫。

總統說，她更要感謝所有的台灣人，因為大家一起參與實聯制，保護自己和親友，也讓台灣防疫能夠挺過最困難的階段。

總統表示，現在，簡訊實聯制退場，交棒給 ＃臺灣社交距離App，代表台灣的防疫要邁入下一個階段。相信團結與韌性，將會帶領台灣跨越所有的挑戰。