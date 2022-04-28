許多人都曾經做夢過，從命理角度來看，夢見不同的動物有不同的象徵，運勢命理網站「知命命理」分析，如果夢到龍、鳳凰、仙鶴、孔雀，都有著非常吉利的寓意，代表近期將有喜從天降，一定要好好把握。

▍1.夢見龍

龍是神聖的動物，夢到龍是尊貴的象徵。如果你夢到龍在天上飛，代表你最近運氣極佳，做什麼事情都容易成功，可放心挑戰一切任務。若是夢到龍在水中游泳，上班族最近工作會非常順利，可能會有升職加薪的美事，而做生意的人，近期財運會很好，生意將越做越大。

▍2.夢見鳳凰

鳳凰同樣是一種神聖的動物，人們認為鳳凰是「日中神鳥」，如果夢到鳳凰，是非常吉利的象徵。當你夢到鳳凰時，預示著將有好事降臨，目前的困難將迎刃而解，如果夢到的是一大群鳳凰，則代表家運昌隆，富貴長青。

▍3.夢見仙鶴

神話傳說中的仙鶴是仙人的坐騎，是高潔之物，同時也是長壽的象徵。夢見鶴，表示健康長壽，或事業提升。如果夢中仙鶴成雙成對，則意味著夫妻恩愛，懷孕的女人夢到仙鶴，象徵有貴子誕生，可望顯榮。

▍4.夢見孔雀

孔雀是吉祥如意的象徵，夢到孔雀，是大吉利，代表將有好事到來，你的前景會非常光明，事業發展極好。若是夢到孔雀翩翩起舞，則預示你近期所做之事會獲得很好的成果，若是夢到孔雀開屏，則代表你將遇到富貴。

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