這檔配息9元 殖利率達10.72％ 18:422022/04/28 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新至陞（3679）28日召開董事會，決議擬配息9元，雖然略低於前一年度的10元，但以新至陞目前價位計算，隱含現金殖利率達二位數。 新至陞去年每股盈餘達9.7元，財報為歷史次高紀錄，董事會決議配息9元，含盈餘分配8.5元、公積配息0.5元，合計9元，盈餘發放比率超過92％，隨著加權指數往下修正，新至陞目前股價僅83.9元，創造誘人的殖利率。 國泰投信：價值型選股 穩軍心 千金股翻紅 櫃買止跌有望 #新至陞 #配息 #這檔 #殖利率達 #日召開董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》00878國內最大ESG主題ETF 5月18日第二次除息 09:232022/04/27 財經 施羅德永續產品 揮出全壘打 04:102022/04/28 產業特刊 跌破眼鏡！黨內大咖驚爆：年底大選藍「這2都」恐不保 09:032022/04/28 政治 《類股》東鹼發攻 化工股熱起來 11:282022/04/28 財經 促轉會指國民黨隱匿陳文成案等3萬筆政治檔案 重罰30萬 14:292022/04/28 政治 《盤中解析》台積電領軍越過昨高 短多有希望 11:182022/04/28 財經 《美股掃瞄》美股遭血洗 那指、費半下殺4%(2-1) 09:232022/04/27 財經 《國際社會》相較新冠病毒 韓上班族嘆這檔事更可怕 14:412022/04/28 財經 《半導體》外資擔憂這些點 3家降譜瑞-KY目標價不到2千 12:092022/04/28 財經 《基金》台股反向ETF 4檔衝今年高 11:282022/04/27 財經 《基金》好好證券平台推配息級別基金 祭優惠搶客 14:102022/04/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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