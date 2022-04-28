新至陞（3679）28日召開董事會，決議擬配息9元，雖然略低於前一年度的10元，但以新至陞目前價位計算，隱含現金殖利率達二位數。

新至陞去年每股盈餘達9.7元，財報為歷史次高紀錄，董事會決議配息9元，含盈餘分配8.5元、公積配息0.5元，合計9元，盈餘發放比率超過92％，隨著加權指數往下修正，新至陞目前股價僅83.9元，創造誘人的殖利率。