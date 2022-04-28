新台幣貶值，壽險賺飽。保險局28日公布，3月壽險業海外投資部位若完全不避險，匯兌利益將高達新台幣2,662億元，應是史上單月新高，且3月還增提328億元外匯準備金，亦是單月提存新高，月底外匯準備金餘額飆上1,079億元，亦創新高，同時因避險工具成本下降、壽險公司採彈性避險策略，首季壽險業累計匯兌總成本是正232億元，即「倒賺」，創此數據公布五年多來首見。

即壽險業匯兌在今年3月創四項新高，單月未避險匯兌利益、單月增提外匯準備金金額、月底外匯準備金餘額、首季避險總損益數，新台幣貶值成為壽險首季獲利的一大功臣。

保險局主秘蔡火炎表示，因為首季股市回檔、債券殖利率反彈，造成壽險公司股債可實現空間減少，首季淨投資收益3,554億元，比去年同期少335億元，減幅8.6％，首季壽險業累計稅前獲利1,288億元，較去年同期少賺430億元，減幅25％，但今年首季獲利應還是歷史次高金額。