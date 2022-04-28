全台連日確診人數暴增，今日已突破萬人大關！面對此波確診人數的激增，民眾對於到餐廳用餐多些餘慮，為讓消費者安心在家也能享用美食，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌－TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台餐廳齊推防疫優惠價，於即日起特別獻上「精選人氣餐點 外帶自取85折」優惠，TGI FRIDAYS從開胃菜拼盤、豬肋排、牛排、義大利麵等多款熱門菜色，通通85折！Texas Roadhouse德州鮮切牛排希望藉由高CP值的實際優惠活動，與每一位喜愛道地美式餐點的客人，一同適應這波過渡期。。

TGI FRIDAYS全台15間餐廳推出【精選人氣餐點 外帶自取85折】活動，盤點10道人氣精選餐點，優惠品項包含一次嚐盡FRIDAYS經典開胃菜的「自創開胃菜組合」、「星期五海鮮總匯」、想到FRIDAYS就必點的鮮嫩多汁招牌餐點「整份炭烤豬肋排」、經典肉類主餐、「肋眼牛排」、「霸氣總裁拼盤」，以及海鮮控最愛的「費特希尼鮮蝦雞肉寬麵」、「加勒比海海鮮飯」，囊括開胃菜、豬肋排、牛排到主餐皆可享折扣，點越多、省越多！

牛排控請注意！Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台5間餐廳精選10款人氣美味餐點，推出【人氣精選菜單 外帶自取85折】優惠，包含美味開胃菜、沙拉、手工鮮切牛排、冠軍豬肋排、南方鄉村料理、海鮮料理、義大利麵等菜色類別，讓新客熟客想吃哪一類餐點，皆可享有優惠！民眾可透過電話點餐，於約定時間到店取餐，節省等候時間並能迅速拿取美味餐點回家享用。