三立面對連日受質疑隱匿演員隔離實情，幽默回應。（三立提供）

三立強調夏宇禾並未匡列隔離，僅是戲劇效果。（三立提供）

三立8點檔《一家團圓》近日確診連環爆，許多演員陸續被匡列、隔離，目前確診隔離中的包含李燕、余秉諺、張郁婕、林則希；而被匡列居家隔離的包括王宇婕、陳冠霖、張鳳書、林嘉俐。連日來三立遭受隱匿實情的質疑，今直接幽默回應，製作一系列梗圖，以劇中家族、情感關係，羅列誰正在被匡列、隔離，並強調對於演員的健康狀況，完全公開透明，這系列梗圖，也讓這些演員呈現「戲裡戲外都被隔離」的狀態，相當有趣。但三立也特別強調，飾演雅淳的夏宇禾並未被匡列隔離，會出現在梗圖中純粹只是戲劇效果。