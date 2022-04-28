澎湃新聞報導，南京市政府市場監督管理局28日證實，「南京市外賣騎手資訊系統」已開通使用，該系統能即時掌握全市外賣騎手的人員數據，精準把握每一位在職配送員疫苗、核酸檢測等健康狀況，讓消費者對騎手健康狀況更安心。

據報導，目前，南京共有美團、餓了麼、京東到家、叮咚買菜、每日優鮮、盒馬等11家大型外賣平台（企業），配送站點612個，配送騎手2.34萬名。該系統實現了與外賣平台的即時對接，全市所有站點及騎手資訊已全部錄入系統。

目前「外賣騎手資訊系統」已與江蘇省衛健系統對接，外賣騎手的「疫苗、核酸、健康碼」等資訊，可以直接與衛健系統比對核實，對虛假、異常等疫苗及核酸檢測數據能夠做到及時發現、及時處置。對未按規定接種疫苗或未按規定核酸檢測的騎手，系統將分別進行預警，同時簡訊預警至站點及監管部門。目前該系統已預警1900餘人。

市場監管部門指出，預警問題數較多的站點，將被列為檢查重點，加大檢查頻次，並對系統中預警資訊處置情況開展復核。對不合規的騎手，將要求外賣平台（企業）集中下線，截至目前共下線配送人員1200多人。

此外，南京市場監管部門要求平台設立配送人員入職登記註冊查驗制度，新員工入職註冊時，須完成新冠疫苗「應接盡接」、持有「健康碼」綠碼、14天內未有外地旅居史、核酸檢測陰性等相應證明方可入職，入職後立即即時導入「外賣騎手資訊系統」。