立法院副院長蔡其昌（右），拜訪同黨立委何欣純時表示，2人交情深厚，「連插針的縫都沒有！」。（張妍溱攝）

獲民進黨徵召提名參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，28日和同黨4位立委拜會曾表態徵召的立委何欣純，並與黃國書、林靜儀、莊競程等拍大合照展團結，而目前自主隔離的張廖萬堅採視訊參與，眾人齊喊「團結台中、其昌會贏」、「凍蒜」等口號，蔡其昌說，近期將拜會前市長林佳龍。

法院副院長蔡其昌表示，謝謝黨內所有的立委同志，大家一起希望把台中變得更好，讓這座城市更進步。大家都是好戰友、都是好夥伴，過去如此、現在如此、未來也是如此，大家一起努力為這個城市奠定最好的基礎。

曾表態爭取徵召的立法委員何欣純說，蔡其昌是黨內非常優秀的人才，2人「亦師亦友」大家團結一致，準備迎接台中接下來的選戰，贏回台中，祝福他當選，無論是過去、現在還是未來，大家並肩作戰，讓民進黨在台中深耕。

針對外界關注蔡何2人的競爭關係？蔡其昌說，他跟何欣純當很久的同事也是好戰友，強調他們交情深厚，「連插針的縫都沒有！」，否認競爭關係；由於民進黨徵召制度，大讚何有「承擔」的勇氣，表示大家都願意挑戰市長一職。

現場，蔡其昌也肯定何欣純長期深耕地方，了解大里太平區民眾需求，承諾選舉政見定案前，將何的意見整合，另立法委員林靜儀表提出的雙軌高架跟捷運藍線，是海線民眾所期盼，會用最團結的方式，認真規劃；市議員擬參選人賴美連，也當場送2盒鳳梨酥給蔡其昌，祝福勝選。