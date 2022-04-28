基隆市陳姓女子22日確診後連日發燒，但院方並未收治，最終不幸在家中身亡，引起外界關注。台北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇指出，此案件的癥結點就是「病人離開急診後的變化看不到」，換言之就是台灣通訊醫療的發展還不夠理想導致，認為台灣醫療在遠程案診方面要有所改變，否則類似的痛心事件將會一再發生。

姜冠宇在個人臉書粉專發文指出，包括基隆市陳姓女子確診2日病逝案例、新北市2歲男童重症離世案例等，因為流程問題或疏於警覺而致死的痛心事件，未來一定還會再有，其癥結點就是「病人離開急診之後的變化看不到」，正是目前台灣通訊醫療發展還不夠理想導致。

姜冠宇表示，美國有專門醫師負責駐線遠距看診，但台灣因過去醫師法規定，醫師須親自視診病人，導致遠程看診的發展有所限制。此外，現在很多都是用WebEx、LINE等通訊軟體遠程看診，很有可能遇上病人表達不清楚的情況，或是錯過症狀連續變化最嚴重的時候。

因此姜冠宇建議，如果能將病人的症狀變化、血氧值等資料定期上傳，醫師就有足夠的人力判讀，也可交由系統自動判讀，若遇到病人未上傳資料，系統也可以自動判定為警訊、需要關心，就能少一些因醫師無法到現場視診所帶來的悲劇。

姜冠宇也感嘆，其實台灣新創產業中有非常多遠程監測工具，但目前為止，都沒有看到相關工具在這波疫情中有被應用上，讓他覺得十分可惜，直言「長年的改革有沒有效果，在緊急事件的考驗來臨時就可見真章」。