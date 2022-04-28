新北市議會今進行「新北市外送平台業者管理自治條例」草案二讀，條文中規定政府因天然災害宣布停止上班，平台業者應通知外送員停止外送，但書規定「但有正當理由認無顯著或可預見風險者不在此限」卻引爆論戰，有議員認為若交由平台業者自行評估是否讓外送員上班，屆時若出意外由誰負責？也有議員認為就是停班就不該外送，最後議案未過下周再討論。

勞工局長陳瑞嘉解釋，有時颱風天停班停課，但隔天颱風可能已轉向變無風無雨，因此讓外送平台可以有應變機制，自行判定是否讓外送員上班接單，且雙北是共同生活圈，台北市也是這樣立法。

針對「但有正當理由任無顯著或可預見風險者不在此限」條文，若颱風天無風無雨，議員王淑慧認為，市府不該交由業者決定是否派單，出事後又卸責推給平台業者；鍾宏仁質疑，如由業者判定，屆時外送員外送被招牌砸傷，責任歸業者還是政府？建議應修正為業者須向主管單位核備。

議員蘇泓欽也說，「外送員沒事就算，但若出事問題責任算誰身上？」認為此決定權應交由政府，畢竟颱風警報解除是由中央與新北市來判斷；議員李坤城則認為，有時看來風平浪靜但還是會有災害發生，基於保護外送員安全，建議刪掉但書，讓外送員於政府宣布停班時就不要上班。

陳瑞嘉回應，天然災害樣態多樣，加上狀況也很多，所以草案條文才會有但書，讓業者能自己考量是否暫停外送服務，為避免爭議，會將解除颱風警報後才能恢復外送加入法條中。