針對部份媒體報導指出，台積電調薪幅度往年約介於3～5％，但今年調幅放大，且網路上爆料指出部份員工加薪幅度高達25％，調薪動作明顯偏坦資淺員工。台積電回應，今年台積電大部分同仁調薪幅度落在5～10％，調薪幅度是依據個人績效、年資、職等許多條件而定，無法評論個別案例。

台積電表，公司深植「以人為本」的企業文化，一向重視並鼓勵與員工的雙向交流，致力以開放型管理模式營造相互尊重的溝通環境。其中，許多具建設性的回饋也促進了公司的多項創新舉措，例如為支持同仁兼顧家庭照顧及工作發展，我們今年將產假從原先的8周延長為12周，並規畫假日STEAM兒童營隊，支持台積電員工陪伴子女的教育與成長。

台積電也提供具競爭力的薪資福利，在每季度亦以業績?金與酬勞（分紅）與全體同仁共享營運成果，隨著公司業績的持續成長，也都將反映在同仁整體薪酬的成長。今年台積電大部分同仁調薪幅度落在5～10％，調薪幅度是依據個人績效、年資、職等許多條件而定，無法評論個別案例。

台積電表示，將持續提供富有挑戰性的世界舞台，並協助員工實現工作和生活的理想平衡，感謝在公司努力的同仁及他們對公司的鼓勵、建議與付出。台積電期許未來能與員工有更多良性交流與互動，一起推動公司建立更健全、多元共融的員工溝通與照顧機制。