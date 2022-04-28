中信兄弟28日作客天母，與味全龍進行交手，先發打線中不見隊長王威晨，總教練林威助解釋是因為「腸胃炎」，改讓陳文杰擔任開路先鋒，三壘防區交由王政順鎮守，「除非後面真的有需要，不然就讓威晨休1天。」

「龍象大戰」3連戰首戰就因龍隊陣中有6名隊職員快篩陽性而延賽，兄弟全隊到天母後只停留在停車場進行快篩後就折返。「助總」表示，昨天王威晨就因腸胃炎沒到球場，他回報今天身體狀況有好轉，但頭還有點痛，今天就先讓他休息。

林威助透露，原本昨天打算讓杜家明先發三壘，但今天龍隊先發換成陳明軒，改讓王政順先發鎮守三壘，陳文杰則擔任開路先鋒。

台灣疫情升溫，也燒到職棒場上，聯盟只規定在待在室內休息室時必須配戴口罩，上場比賽及在室內練習區都可不用戴口罩，但兄弟球員賽前多數都戴上口罩，比賽時兄弟上場守備人員中只有先發投手泰迪、左外野手陳文杰沒有配戴口罩。

面對疫情升溫，林威助坦言昨天接收到訊息時感到有些驚訝，因為這是中職首度有球隊傳出快篩陽性的情況，至於因疫情延賽影響到投手調度，助總說「其實不管是因為雨天還是疫情延賽，一定會對投手調度有影響，但這也沒辦法。」