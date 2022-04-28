專家27日指出，烏克蘭依靠雷達、軍用或商用無人機、特戰部隊、甚至是平民協助，讓自身火砲系統在此次戰爭中發揮極大作用，實際殺傷力超越外界大量提供的反戰車飛彈；加上西方世界已開始提供先進火砲，「烏克蘭砲兵可能正贏得與俄羅斯的戰爭」。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）於《富比世》（Forbes）表示，俄軍的火砲庫存在全世界名列前茅，擁有多達4700門牽引式火砲、自走砲和多管火箭發射器，且其綜合射控系統已在2014年的烏克蘭東部衝突中被證明十分有效，讓許多觀察家認為俄軍砲兵將主導戰場。

不過事實證明，由於後勤能量低落，俄軍砲兵推進速度緩慢，可能第一線單位已開始與烏克蘭部隊交戰，重型火砲卻還遠在射程之外或缺乏彈藥；俄軍領導能力不佳並缺乏配合，更導致砲兵難以標定分散各地的烏軍，自身也出現不少損失；且在西方制裁下，許多精確導引砲彈或火箭的生產已陷入窘境。

反而是烏克蘭砲兵大顯身手，依靠在自家領土作戰的內線防禦優勢，配合雷達、軍用或商用無人機、特戰部隊、甚至是平民提供的資訊標定敵方部隊，持續給予其重大打擊；烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）上將的一名資深顧問告訴英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）：「反戰車飛彈遲滯了俄軍的腳步，但真正將他們送上西天的是火砲。」

艾克塞指出，西方國家已宣布向烏克蘭提供超過200門火砲，數量可能超過該國開戰以來的損失，且其中包括德製PzH 2000、法製「凱撒」（CAESAR）等先進火砲系統；雖然種類過多可能引發後勤和培訓問題，但這些火砲多為北約制式的155公厘口徑，彈藥來源不虞匱乏，加上烏軍有效的綜合射控系統，將讓俄軍的處境更加艱難。