台中市新冠疫情28日確診新增621例個案，因應全國確診數量暴增，台中市教育局邀集相關教育團體協商宣布高中職以下學校，因應疫情停止實體課程即日起從10日縮短至7日。豐原區南陽國小說，班級404維持停課至5月2日，202、503停課至5月3日，另學校課後社團、課後照護班、學習扶助29日起恢復正常上課。

教育局指出，考量國小與幼兒園學校規模不同，24班(含)以下小型學校，1／3班級或4個班級以上確診，全校暫停實體課程；25班(含)以上中大型學校，比照教育部現行規定，1／3班級或10個班級以上確診，全校暫停實體課程。高中與國中學校比照教育部現行規範。

教育局表示，豐原區南陽國小超過3000名學生，26日因有3名學生確診，隔日起立即停止實體課程10天，原定5月9日恢復正常上課；因市府28日規範調整，校方28日發公告，有確診案例停課為3班，未達教育部停課標準10班，於是29日起恢復實體授課。

南陽國小強調，班級404維持停課至5月2日，5月3日復課；202、503停課至5月3日，5月4日復課；另學校課後社團、課後照護班、學習扶助，29日起恢復正常上課。校長尤長亮說，校方28日已請各班教師，針對教室環境進行清消，周六將對全校環境大清消，復課後仍持續繼續嚴格落實防疫措施。