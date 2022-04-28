伴隨亞洲石化歲修、太陽能需求雙效催化，遠東區EVA現貨行情大漲210美元，每噸突破3千美元整數關卡，達3,060美元，創波段高點，表現一枝獨秀；EVA三雄台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運進補。

不過，受制短線油價一度跌破百美元，乙、丙烯原料走跌，加上大陸防疫管制，遠東區五大泛用樹脂現貨報價趨緩整理。其中，ABS、PVC下挫65美元、40美元；PS、PP同步走跌20美元；HDPE下滑10美元。

分析師指出，以當前利差條件來看，EVA利差可望比首季放大，表現亮眼；其次以PVC、ABS居次。台塑、台化（1326）因PVC及ABS一貫布局相對勝出；專業廠台聚、亞聚、華夏（1305）、國喬（1312）也值得追蹤。 中國太陽能需求持續暢旺，EVA報價持續走升；四月來漲幅近13％，利差持續放大。廠商認為，EVA需求5月上旬都可維持強勢，且報價可望持續走升；其中，太陽能級需求上半年無虞，有利銷售。

台塑認為，雖然中國部分地區因疫情干擾，影響電纜市場需求較差，但受惠福建及廣州疫情趨緩，鞋材工廠開工率回升，且太陽能級EVA需求相當強勁，加上第二季揚子石化檢修，市場供給減少，EVA報價仍持續看漲，利差維持高檔。

台塑台灣EVA年產24萬噸；大陸寧波EVA廠去瓶頸，增加年產2.8萬噸，EVA總年產提高至10萬噸，預估2022年12月完工。

台聚、亞聚EVA/LDPE年產各15萬噸；近年逐漸擴大PV光伏膜用料、塗覆級以及高端發泡用料市場，強化收益的動能。參與的古雷年產30萬噸EVA預計今年年底將開始試產，明年貢獻營收。