輝瑞疫苗，我們也買到了！中央流行疫情指揮官陳時中今天晚間宣布，稍早已正式與輝瑞完成簽約，預計5月中就會有第一批貨抵台，當中包含兒童疫苗與成人疫苗，此外我國食藥署傍晚也召開專家會議，同步通過輝瑞疫苗的緊急使用授權，以利疫苗抵台後能加速施打。

行政院今天上午表示，輝瑞BNT疫苗簽約在即，預計有400萬劑，包括兒童疫苗220萬劑及成人疫苗180萬劑。陳時中於今天下午疫情記者會中表示，希望5月中可以先到貨一部份，目前對方已經在準備出貨事宜。

不少民眾關心何時可以打到輝瑞BNT疫苗，陳時中表示，希望5月中先來一部份，包括成人和兒童疫苗；目前合約還沒完全簽訂，對方已經在準備出貨事宜，我們也要求把相關批號疫苗先送來，讓我們先做檢驗，到貨之後就能盡速使用。

晚間陳時中接受媒體聯訪時透露，稍早已經完成與輝瑞公司的簽約，疾管署長周志浩下午缺席就是去搞定最後談判，預計5月中就會來第一批，包含兒童與成人劑型，不過會來多少劑量他並未透露。