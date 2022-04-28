為有效維護都市景觀，同時也提供攤販們適當地擺攤地點，台中市2016年實施「攤販集中區設置管理自治條例」，但市議員鄭功進、林祈烽、施志昌說，截至4月26日，台中市今年取締違規攤販案件數已達399件，且近4年來每月開出近百張罰單，自治條例未確實解決問題，根本淪為虛設。

台中市府經發局表示，違規攤販指的是占用道路設攤，違反的是「道路交通管理處罰條例」規定，與攤販申請成立攤販集中區營業許可適用的「台中市攤販集中區設置管理自治條例」不一樣。

鄭功進、林祈烽及施志昌共同表示，台中火車站是台中市的門面，不應被攤商包圍，市府應以自治條例的公告施行日為斷點，提供原本就存在的攤商安置或協助輔導其合法，至於新興違規攤商則應祭出鐵腕，保障合法攤商權益。

鄭功進說，市府近4年來，每月針對攤商開出近百張罰單，不但引發民怨，且易引發警民衝突；既然早在2016年就設有自治條例，就應協助既有已營業的攤商有機會取得特許資格，若條件難以確定，則建議參考google空照圖作為認定證據。

林祈烽則說，市府面對新興違規攤販街頭橫行，也應提出強硬作為，達到保障攤商合法經營的權益，否則既有自治條例，卻無法確保合法攤商權益，自治條例難道只有參考價值？

經發局指出，攤販占用道路設攤屬非常態的營業行為，自治條例針對道路型攤販集中區訂有3年落日條款，在2019年已屆滿，也因此，應該讓道路回歸路人使用。