最高法院刑事大法庭27日裁定，累犯須由檢察官負舉證責任，劍青檢改不認同28日發聲明批評，最高法院今日回應，對於劍青檢改的聲明未確知詳情、流於情緒，深感不妥與遺憾。

最高法院表示，大法庭裁定意旨業已指明，所謂檢察官應就被告構成累犯事實「具體指出證明方法」，係指檢察官應於法院調查證據時，「提出」足以證明被告構成累犯事實之前案徒刑執行完畢資料，是以，倘檢察官未「提出」足以證明被告構成累犯事實之前案徒刑執行完畢資料，即屬未經舉證，法院自無從為補充性調查，如檢察官單純以聲請函查證據之方式規避其「提出」前揭相關執行資料之責任，自非法之所許，法院予以駁回，並無調查職責未盡之違法可言。

最高法院澄清，近十年來之客觀統計數據，最高法院院撤銷下級審裁判之比率，均維持在10％~11％不等，基於「無害違誤原則」，九成比例均維持下級審裁判，劍青檢揭聲明所指「最高法院經常吹毛求疵撤銷下級審判決，才是造成基層工作負擔的始作俑者」，與事實不符。

最高法院表示，累犯為主觀主義的產物，包括法官在內之各界就刑法累犯規定應予廢除之聲浪從未間斷，理應由主管刑法修正之權責機關妥為因應。