3個星期以前，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)宣布提供20輛「叢林巨蛇」裝甲運輸車(Bushmaster Protected Mobility Vehicles)，是澳洲作為西方盟國而進行的軍事支援計劃。一段推特影片顯示，這批裝甲車已經運到烏克蘭了，烏克蘭部隊正在測試與學習操作，士兵得到新裝備，表情相當開心。
澳洲「叢林巨蛇」裝甲車，在中文世界常被誤譯為「野外征服者」，這並不正確，因為澳洲是遵照他們的取名原則，他們將陸地裝備以蛇類為名，所以稱為「叢林巨蛇」才正確。它是一種重達 11 噸的4輪越野裝甲車，可運送10名士兵到戰場，同時車頂有一座遙控武器站，可安裝50機槍，或是口徑更大的機砲、自動榴砲等。乘員可在車內以遙控的方式操作，減低射手被傷害的風險。
「叢林巨蛇」備無線電、全球定位系統，外覆有模組式裝甲，只要扳手就可安裝與拆卸，能夠防護地雷、火砲彈片和小型武器射擊，其底盤有安全強化過，遭遇地雷或簡易炸彈傷害時，爆炸威力會被導向2側乘員艙不致四分五裂。
該車曾參與過阿富汗反恐戰爭，經歷實戰經驗使它受到不少士兵的好評。
除了「叢林巨蛇」，澳洲政府在星期三宣布，還將向烏克蘭發送6門M777榴彈砲，該砲全重4.5噸，可被 「叢林巨蛇」掛在車後拖送。
文章來源：Australia takes the fight to Russia in Ukraine as video shows nation's prized Bushmasters on the frontlines - and why Putin should be worried
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。