3個星期以前，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)宣布提供20輛「叢林巨蛇」裝甲運輸車(Bushmaster Protected Mobility Vehicles)，是澳洲作為西方盟國而進行的軍事支援計劃。一段推特影片顯示，這批裝甲車已經運到烏克蘭了，烏克蘭部隊正在測試與學習操作，士兵得到新裝備，表情相當開心。

澳洲「叢林巨蛇」裝甲車，在中文世界常被誤譯為「野外征服者」，這並不正確，因為澳洲是遵照他們的取名原則，他們將陸地裝備以蛇類為名，所以稱為「叢林巨蛇」才正確。它是一種重達 11 噸的4輪越野裝甲車，可運送10名士兵到戰場，同時車頂有一座遙控武器站，可安裝50機槍，或是口徑更大的機砲、自動榴砲等。乘員可在車內以遙控的方式操作，減低射手被傷害的風險。

#Ukraine: Bushmaster Protected Mobility Vehicles, recently delivered from #Australia, are already being tested by the Ukrainian army. As seen here, the vehicle was uparmed with a 40mm Mk 19 automatic grenade launcher and a M240 machine gun. pic.twitter.com/RsaR8zoPJq — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 27, 2022

「叢林巨蛇」備無線電、全球定位系統，外覆有模組式裝甲，只要扳手就可安裝與拆卸，能夠防護地雷、火砲彈片和小型武器射擊，其底盤有安全強化過，遭遇地雷或簡易炸彈傷害時，爆炸威力會被導向2側乘員艙不致四分五裂。

該車曾參與過阿富汗反恐戰爭，經歷實戰經驗使它受到不少士兵的好評。

除了「叢林巨蛇」，澳洲政府在星期三宣布，還將向烏克蘭發送6門M777榴彈砲，該砲全重4.5噸，可被 「叢林巨蛇」掛在車後拖送。