新北市某安親班老師2015年起涉嫌在教室內性侵國小女童小花（化名），時間長達1年多，由於小花遭侵犯後，屢次出現自行脫褲等異常行為，又向母親意外說出「老師摳屁屁」等語，並模仿其遭性侵的動作後，小花母親才察覺有異，前往報案。新北地院近期依加重強制性交罪，判處7年6月徒刑。

小花指出，男老師在她睡覺時，曾把她叫醒，叫她把褲子脫掉，隨後就開始摸下體，放學後也會趁同學離開時，在安親班樓梯處摸她的下體。小花母親說，她2017年4月幫小花洗澡時，小花突然摀住下體說「老師摳屁屁」，當時她也被嚇到，質疑小花是否有說錯，但數日後再問小花一次，小花卻將手放在下體攪動，示範出男老師性侵的舉動給她看。

小花母親指出，因為小花情緒較緊張，小花陳述被性侵過程時，她曾2度錄影，小花在影片中曾提到「老師說摸屁屁手要一直摳」、「老師一直摸我的屁屁」，並屢次示範不雅動作。另外，小花家教、鋼琴老師、職能治療師等都作證指出，小花2016年起曾做出掀衣脫褲、自慰呻吟、命令老師腳張開等怪異行為，甚至有透露遭侵犯一事。

不過，男老師到案後否認有對小花性侵，並稱小花母親曾在2017年間在安親班逼迫他寫下自白書，他絕對沒有對小花強制性交、猥褻，並指證人陳述不可信。不過，法官認為，證人向檢察官陳述的筆錄內容，並無不正取供、顯不可信的狀況，因此男老師主張並不足採。

另外，依據多名證人說法，小花確實有出現情緒、舉止異常等行為，且均與「性」相關，小花年紀尚幼，與男師沒有任何利害或仇隙怨恨關係，沒有捏造事實的可能和必要，依據其生活經驗及表達能力，實難憑空杜撰上述狀況，而小花曾向其母親表達，遭性侵後感到疼痛，因此可見女童並無可能與被告合意性交，因此依加重強制性交罪，判處7年6月徒刑，全案可上訴。