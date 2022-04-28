日本北海道一艘觀光船23日下午在知床半島海域失聯，船上載有26人，原已知11死15失蹤；搜救單位今天下午又尋獲3人，但身體狀況等詳情不明，目前仍有12人下落不明。
遇難的觀光船KAZU 1上有共有24名乘客，其中有2名兒童，還有1名船長與1名甲板員，總計26人；截至本月25日已尋獲11名罹難者。
日本放送協會（NHK）報導，相關單位今天持續搜救，海上保安廳相關人士透露，海上自衛隊掃雷艦今天下午在周遭海域陸續發現3人，但身體狀況等詳情不明。
日本北海道一艘觀光船23日下午在知床半島海域失聯，船上載有26人，原已知11死15失蹤；搜救單位今天下午又尋獲3人，但身體狀況等詳情不明，目前仍有12人下落不明。
遇難的觀光船KAZU 1上有共有24名乘客，其中有2名兒童，還有1名船長與1名甲板員，總計26人；截至本月25日已尋獲11名罹難者。
日本放送協會（NHK）報導，相關單位今天持續搜救，海上保安廳相關人士透露，海上自衛隊掃雷艦今天下午在周遭海域陸續發現3人，但身體狀況等詳情不明。
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