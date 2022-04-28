黨產會因認定國民黨革實院中興山莊土地為不當取得黨產，且已移轉他人無法返還，向國民黨追徵價額32億餘元，台北高等法院日前裁定停止執行追徵，黨產會不服抗告。最高行政法院28日認為，上述32億元並非不能完全回復之物，且該黨仍有其他收入不致停擺，若停止執行將影響其他債權人的財產分配，裁定不需停止追徵，國民黨敗訴確定。

最高行政法院裁定指出，《行政訴訟法》規定，聲請停止原處分執行，須為「將發生難於回復之損害且有急迫情事」的法律要件，黨產會向國民黨追徵32億餘元，若國民黨將來勝訴，在性質上非屬不能完全回復之物，且國家明顯有能力償還。

至於黨產條例定義的「其他財產」，不包括合法取得的黨費、政治獻金、競選經費捐贈及競選費用補助金，為的就是維繫政黨一般正常運作，達到政黨公平競爭環境、健全民主政治之立法目的之意旨。依黨產條例規定，國民黨就法律上應履行的債務，仍可依法申請動支，所以黨工薪資、退休金、資遣費，不會因被追徵，使其資金調度陷入困難。

且目前國民黨位於台中市、台南市多筆不動產，正由其他債權人聲請查封拍賣中，若停止執行，將使原處分的金錢債權無從及時分配，造成債權將來無法實現的損害，因此不認為具備停止執行的正當事由，裁定國民黨敗訴確定。