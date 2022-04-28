央流行疫情指揮中心因入境隔離採檢旅客陽性偏高，自3月22日起實施長程線班機落地採檢，現今因本土疫情持續暴增，28日本土案例更已突破萬人，已經是入境旅客陽性反應的近100倍，桃園機場航空聯席會表示，目前本土與境外移入確診比例懸殊，是否應該檢討取消已經不符當初落地採檢政策的規定，讓機場運作恢復正常。圖為桃園機場落地採檢入境旅客在候機室等候採檢。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

央流行疫情指揮中心因入境隔離採檢旅客陽性偏高，自3月22日起實施長程線班機落地採檢，現今因本土疫情持續暴增，28日本土案例更已突破萬人，已經是入境旅客陽性反應的近100倍，桃園機場航空聯席會表示，目前本土與境外移入確診比例懸殊，是否應該檢討取消已經不符當初落地採檢政策的規定，讓機場運作恢復正常。圖為桃園機場落地採檢入境旅客在候機室等候採檢。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

央流行疫情指揮中心因入境隔離採檢旅客陽性偏高，自3月22日起實施長程線班機落地採檢，現今因本土疫情持續暴增，28日本土案例更已突破萬人，已經是入境旅客陽性反應的近100倍，桃園機場航空聯席會表示，目前本土與境外移入確診比例懸殊，是否應該檢討取消已經不符當初落地採檢政策的規定，讓機場運作恢復正常。圖為桃園機場落地採檢入境旅客在候機室等候採檢。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心因入境隔離採檢旅客陽性偏高，自3月22日起實施長程線班機落地採檢，現今因本土疫情持續暴增，28日本土案例更已突破萬人，已經是入境旅客陽性反應的近100倍，桃園機場航空聯席會表示，目前本土與境外移入確診比例懸殊，是否應該檢討取消已經不符當初落地採檢政策的規定，讓機場運作恢復正常。

目前除美、加、紐、澳、中國、香港及日本以外的入境旅客，在入境前均需採全面落地採檢，自3月22日起實施至今，已經動用各單位超過1萬1千人次支援落地採檢，單是海關、移民署、航警每天就有近350人次的公權力支援落地採檢。

桃園機場航空聯席會指出，目前桃園機場的停機位、空橋因落地採檢政策需求，已經嚴重不足，現今國內本土確診疫情已經單日破萬，邊境管制的落地採檢是否還有其必要性？應該要重新檢討，甚至取消，讓桃園機場作業恢復正常。

航聯會主席王國安表示，世界各國對國際機場入境旅客採全面採檢隔離政策，現在只有中國大陸和台灣，很多國家大都已經取消限制，現在台灣新冠疫情的發展，已不符合當初實施落地採檢的目的。

王國安也提到，台灣對外籍組員入境收費限制通道，這已經違反國際規範，全世界沒有任何一個國家會對入境機組員採收費入境，更何況外籍組員入境也配合組員相關隔離政策，現在國內疫情擴大，是否讓外籍組員適用國籍組員入境方式，也應該重新檢討，更要取消外籍機組員收費通關不平等的措施。

航聯會指出，台灣目前管制是入境隔離10天，不論陰性、陽性，差別在隔離地點，也有陰性隔離期間轉陽性，所以在機場的採檢已經不符當初需求，因為都是隔離，而不是陰或陽反應，也不是病株種類，加上目前本土確診日破萬例，花費在機場龐大的醫療採檢資源，應該結束退出機場，轉入社區，前來機場的醫療人員也私下表示，現在北部確診人數眾多，醫療資源不足，為何不把機場的PCR檢醫療能量回歸國內。

另外，雖然規定入境旅客要有出發日2天的PCR採檢證明，但入境仍有許多入境旅客採檢陽性，甚至有些國家一班飛機160人，就有近60人陽性確診，即使有特定加強版，PCR加出發前6小時快篩證明，但是這些國家入境班機確診人數仍然偏高，最後所有確診者入境隔離甚至治療，都是全民買單，應該要學習新加坡外籍旅客入境前，必須有買保險，政府才不會負擔相關隔離或醫療費用。

桃園機場現在因為落地採檢，已經是入境混出境候機室，每次採檢完需要清消後才能使用，基本佔用時間4小時才能再次使用，桃園機場現在機坪已經不敷使用，空橋也因為落地採檢嚴重不足，甚至有些入境班機落地後，要在空側等候空橋停靠，都是落地採檢造成，桃園機場也呼籲機場各單位減少不必要接觸風險區的人員管控。