金門縣環保局黃杏玲科長、縣府建設處李程遠科長和縣府觀光處陳明伶科長等3人當選金門縣111年模範公務人員。縣長楊鎮浯今天公開表揚，肯定他們工作表現可圈可點，是全體同仁的標竿和學習楷模。

黃杏玲：國立中興大學化學系碩士畢業，94年特種考試地方政府公務人員考試三等考試及格，歷任臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊技佐、技士、金門國家公園管理處技士、金門縣環境保護局技士、課員及科員等職務，並於民國102年11月調任金門縣環保局科長一職迄今，全力推動垃圾破袋檢查，有效解決垃圾處理危機，讓縣內一般垃圾減量近4成，廚餘回收成長1倍以上，資源回收率更大幅提升。同時還引進海廢保麗龍處理方式，創建資源循環經濟模式，使本縣成為全國第1個將海廢保麗龍標售縣市。另改善及擴建廚餘堆肥場，變廢為寶循環再利用，以及爭取補助購置多功能破碎機，解決巨大廢棄物堆置問題；並建置廢棄物倉儲貯存廠，奠定下一代垃圾處理基石。

李程遠：國立交通大學土木工程碩士畢業，96年特種考試地方政府公務人員考試三等考試及格，歷任縣府工務局技士、縣府建設處技正等職務，並於106年9月調任縣府建設處城鄉科科長一職迄今。曾獲選106年度廉潔楷模，辦理城鎮之心-後浦魅力城市營造計畫及特色街區風貌形塑第一階段補助計畫，顯見整建成效。另完成沙美老街7棟建築物所有權人整建意見整合，順利辦理地上權設定簽約作業，讓老街風華再現重燃生機。他在業務推動過程中獲得多項評鑑肯定：內政部營建署106年度城鎮風貌形塑整體計畫年度執行績效優等、內政部營建署107年度補助計畫年度執行績效評鑑整體表現特優及個案管理維護前3名、內政部營建署109年度補助計畫年度執行績效評鑑優等佳績。

陳明伶：國立成功大學都市計畫研究所畢業， 90年特種考試台灣省及福建省基層公務人員考試三等考試及格，歷任彰化縣政府課員、苗栗縣三灣鄉公所課長、金門縣交通旅遊局課長、觀光處科長等職務。她自100年起便在縣府觀光處擔任主管職務。在新冠肺炎疫情影響下，即時策辦觀光活動，成效卓越，掌握國旅市場脈動，搶攻企業員工旅遊目標客群，擬定鼓勵企業赴金門旅遊推廣計畫，有效吸引企業員工分批登島旅遊。在疫情嚴峻時，首創縣市政府主動於社群直播吃喝玩樂，讓民眾防疫期間在家也能玩金門。另策辦全國第一套PWA系統應用於觀光服務，推出旅遊神隊友，為在地業者開拓商機，109年11月推出的金門行動旅服提供即時、適地性的旅遊資訊，加入系統的金門業者已超過400家，使用者年齡以35-44歲占約37％最高，達到金門觀光品牌年輕化成效。