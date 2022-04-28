大陸國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅，28日下午在大陸國務院聯防聯控機制於記者會表示，大陸新冠疫情近期接連有多例死亡個案，從報告來看，死亡病例特點，一是年齡大，而且部分是高齡老人；第二是合併多種的基礎疾病，而且部分病人基礎疾病比較嚴重。從死亡病例來看，不能把新冠肺炎等同於普通流感或者視作大號流感來對待。

郭燕紅指出，新冠肺炎可以說對公眾尤其是老年人以及患有基礎性疾病的這些脆弱人群，還會帶來嚴重的身體危害，也嚴重影響了公眾的身體健康和生命安全。

郭燕紅表示，因此，必須要切實貫徹預防為主的衛生健康工作方針，立足於不感染和少感染，特別是有老人的家庭和養老機構，要防範將感染風險帶入家庭或者養老機構。一旦發生疫情，要盡可能讓老人居家，養老機構要採取嚴格的閉環管理。為了避免重症和死亡，老年人更應當積極接種疫苗，同時要做好戴口罩、勤洗手、不聚集這些個人防護的基本措施。

郭燕紅強調，下一步，將從以下幾個方面來推動減少重症和死亡的發生：

一是要注重識別重症的高危因素，推動治療關口前移，通過早期干預和規範治療，來減少輕症轉為重症。

二是要加強定點醫院的建設，要選定綜合能力強、救治水準高的醫院作為定點醫院。同時，對於定點醫院，也要加強專科的診療能力，來提升他們對基礎疾病的診療和護理水準。

三是要積極推動多學科聯合查房，對重症患者實施清單式管理，實施一人一策的個性化的診療方案。

四是要嚴格落實疑難病例的討論和死亡病例討論這些核心的醫療安全管理制度，提高救治水準，保證醫療品質。

五是要強調疫苗接種，特別是要加強老年人的疫苗接種，同時在工作當中也要加快推進治療藥物的研發。