桃園工業地產市場夯，交易版圖也出現洗牌，過去以北桃園為主，已漸次移轉至南桃園，信義全球資產調查顯示，去年桃園工業地產交易金額成長幅度最高的五區，有四區位於南桃園，顯示在指標工業區土地、廠房供給有限下，考量設廠時機及購置成本，企業購地設廠有轉往南桃園發展趨勢。

信義全球資產調炟，去年桃園工業地產總交易規模達908億元，不僅是近十年新高、且為連五年成長，值得注意的是，桃園13個行政區中，有五區工業地產交易金額成長，這五區中有四區位於南桃園，分別為楊梅、龍潭、大溪、新屋，其中楊梅就從2021年的68億元成長至167億元、成長145％，僅有蘆竹屬北桃園，企業布局南擴的態勢明顯。

信義全球資產總經理柯宏安表示，近年台商回流，電商物流等產業也有強勁的購置工業土地與廠房自用需求，加上政府輔導非法違章工廠轉型，企業為取得合法土地工廠而興起一波遷徙潮，帶來工業地產交易動能。

相對於北桃園主要區段土地價格相對較高，南桃園因單價行情相對較低，就會吸引企業進駐。柯宏安表示，企業若考量設廠時機以及購置成本，可以評估往南桃園規劃，地理位置上往南可銜接竹科的產業鏈，可讓布局策略更有彈性。

以楊梅來說，位於南桃園的工業區核心位置，加上有幼獅工業區擴大二期、馬達矽谷園區、幼獅青年創業村等開發題材，今年就有不少企業在楊梅投資設廠，如統一企業以10.3億元買下工業土地，作為倉儲物流園區及生產使用，欣興電子以4.54億元加碼買下草湳坡段近3,000坪工業地，這已經是欣興電子在楊梅區投資的第三筆工業地產。