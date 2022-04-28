工業電腦廠鑫創電子（6680）28日公布首季財報，受惠出貨動能轉佳，稅後淨利較去年同期大增五成，EPS達0.48元。公司今年對於美國電動車、充電樁發展趨勢抱持樂觀前景，北美營收占比可望快速提升，並擴大與友達戰略夥伴合作關係，布局相關車用系統市場，業績預料將重返成長軌道。

鑫創電子去年營收3.92億元，年減2.06％，稅後淨利3,300萬元，EPS 1.79元，主因為新冠疫情影響、供應鏈長短料及全球塞港等因素，導致生產、出貨力道受阻，但今年首季營運動能已有逐步好轉跡象。

鑫創電子首季營收8,748.4萬元，年增、季增皆達兩成水準，稅後淨利879.3萬元，毛利率則略為下滑至28.82％。不過，在生產規模提升之下，單季獲利仍繳出年增53.32％高成長表現，EPS 0.48元，優於去年同期的0.31元。公司表示，面對經濟展望不確定因素，將持續強化供應鏈管理及企業韌性，因應產業快速變動格局。

展望後市，鑫創電子董事長許育瑞指出，公司逐步走出去年缺料與市場變動陰霾，看好今年成長動能。無論在國際情勢、科技發展及社會型態皆瞬息萬變，當務之急是鎖定北美市場的開發步調，在技術規格、市場規模與成本結構差異下，鑫創電子將採穩紮穩打策略，並積極深化與友達的戰略夥伴合作關係。

許育瑞強調，雙方將共同布局未來車用系列，以迎接美國電動車與充電椿的發展機會，預期鑫創電子今、明年北美市場營收占比可望快速提升，公司也將隨時保持靈活彈性，積極為車用市場做好最佳準備。

鑫創電子日前董事會決議擬配發1.2元現金股利及0.3元股票股利，5月26日召開股東會。