俄烏戰爭持續進行中，美國帶頭經濟制裁俄羅斯，造成美俄外交關係緊張；令人意外的是，根據《美聯社》報導，俄羅斯用一名關押在莫斯科的美國海軍陸戰隊隊員里德，交換一名在美國被控參與國際販毒，被判長期監禁的俄羅斯飛行員雅羅申科。前民進黨立委郭正亮表示，這是個案，不一定代表美俄關係緩和，美俄關係還是非常糟糕。

郭正亮今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國國會議員對爭取前陸戰隊老兵花了很多功夫，他犯罪的內容有一點爭議性，因為他是喝醉後跟俄羅斯警察打架，被判9年，實在是判太重了，而他提出的陳情也有合理之處，因此俄羅斯還是想辦法去處理。

郭正亮接著表示，換囚不一定代表美俄關係緩和，這把層次拉太高了，美俄關係還是非常糟糕。這是針對這個個案，美國可能有一些國會議員跟俄羅斯有交情，因也沒有政治性，所以就做了順水人情。美國總統拜登否認是換囚，他稱是協商，就做了必要的處理。

前立委林郁方則表示，美國期中選舉要開始了，前陸戰隊隊員的父母親花了非常多的力氣救兒子，所以美國媒體都有廣泛報導，美國總統為了幫政黨加分，就要把這個人弄回來。

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