本土疫情延燒，學生、小朋友的感染率也隨之提高，屏東海生館因此爆發退團潮，4月取消及延期的學生團高達7成，5、6月也有退團詢問，為此，館方祭出各式活動優惠搶攻成人市場盼止血，如將於勞工節推出「魚你同行後場探祕」4人同行1人免費優惠。

長年來屏東海生館定位為海洋教育場域，所以客群以親子客、學生團為主，去年隨三級警戒解除後，海生館重新開館，迎來不少遊客，不料，近期又遇本土疫情大爆發，且學生、小朋友的感染率還提高，主要客群首當其衝，進而爆發退團潮。

屏東海生館指出，每年4月就是以學生團居多，未料今年3月下旬疫情又起，所以4月初已開始出現取消及延期的狀況，統計至28日，4月退團率達7成，5、6月的學生團也有在詢問退團相關問題。

海生館表示，此波疫情對海生館來說，打擊不小，但館方積極應對，將陸續祭出各式活動優惠搶攻成人市場，盼藉此止血，而目前最新推出的優惠是「魚你同行後場探祕」4人同行1人免費。

海生館表示，魚你同行後場探祕體驗活動，包括台灣水域館及珊瑚王國館2種不同行程，前者是帶領遊客走入台灣水域館中最大的生態展示缸大洋池上方，解鎖餵食解說背後的祕密，感受大洋池投餵的震撼。

台灣水域館是魚寶寶復育基地，解說員將帶著遊客親自觀察及餵食小魚兒，並透過與仙后水母的親密接觸感受生命的悸動。

而珊瑚王國舘行程，則是認識珊瑚王國的海洋生物，了解小丑魚爸媽如何照護小寶寶們，以及觀察可愛的鯊魚寶寶以及被稱為「美人魚錢包」的神奇鯊魚卵鞘。