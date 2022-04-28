UTA有著「日本最帥星三代」美譽。（吾貳不作娛樂提供）

UTA隔離一出關就接受台灣媒體訪問。（吾貳不作娛樂提供）

身高189公分的UTA是家中最高的人。（吾貳不作娛樂提供）

24歲日本男星內田雅樂（UTA）本月初抵達台灣展開長達3個月的活動，今（28日）解除隔離接受台灣媒體線上聯訪，他大秀向台灣經紀人學了3天的成果，開頭便以中文自我介紹「各位媒體大哥大姐們，大家好，我是雅樂，謝謝你們今天來，請多多指教，謝謝」，直呼「中文發音真的好難」，希望在台期間也能持續學中文，並透露「這是我第一次來台灣，除了工作外，也希望能到各地走走，體驗不同文化。」私下熱愛籃球的他還提到，得知台灣人平日晚上會聚在一起打籃球，自己也很想在街頭跟大家切磋一下球技。

UTA有著「日本最帥星三代」美譽，爸爸是《送行者：禮儀師的樂章》本木雅弘，媽媽也是演員內田也哉子，外婆則是已故國寶級影后樹木希林，頂著家族光環出道，他認為「家人是我一出生就擁有的寶物」，對他來說並非壓力，也表示「因為家人的關係，我也得到了許多其他人不會有的機會，所以讓我充滿感謝，再加上父母從小就沒有對我在演藝事業上有過多的期待，讓我自由選擇未來想要走的路」，這次來台發展，家人也都相當支持，認為在年輕時能有這樣的機會，可以自由開心地去迎接和挑戰，並好好認真地去吸收。

他也分享隔離期間，除了已先品嘗小籠包、牛肉麵、鵝肉、水煎包、麻辣鍋、波霸奶茶等美食外，也在Netflix上追起夯劇《華燈初上》，覺得故事非常精彩，演員們的演技也很棒，但他目前只追到一半，「目前覺得Rose媽媽嫌疑最大」，也希望大家別跟他暴雷，對楊祐寧和林心如印象特別深刻，希望之後能有機會合作，此外，還點名了張震、金城武，「這幾位是我平常都有在關注，很常看他們的作品」，也曾看過《少年Pi的奇幻漂流》，最想合作的導演就是李安。

隔離期間他也會利用空間運動，做仰臥起坐等來維持身材，在東京有時候也會全家一起作飲食控制，像是全家人晚餐不吃澱粉等來控制體重。身高189公分的他也透露自己是家中最高的人，「應該是從媽媽那邊遺傳來的，因為我外公身高偏高，190cm在亞洲人中算是滿高的，不便的地方應該是在東京搭電車時很容易被把手打到臉，總是要彎腰，不過我很喜歡籃球，打籃球時身高則是加分，只是在生活上比較狹小的地方會比較需要注意一下。」而他此行他本來要在台北時裝周上走秀，但因疫情無緣參加，這次除了模特兒的工作外，他也希望可以多多嘗試，想參與戲劇或電影的演出。