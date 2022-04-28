總統府再＋3確診 1員工、2憲兵染疫 19:142022/04/28 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增3名確診案例，分別為1名總統府員工及2名憲兵。 張惇涵說，該名總統府員工負責行政庶務，而確診之2名憲兵為同寢室之密切接觸者。這3名人員已進行隔離，皆無其他工作密切接觸者，近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員也皆無接觸史。 張惇涵表示，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。 總統府再增3名確診 工友丶駕駛及總統警衛室人員染疫 總統府新增5名確診案例 1名工友4名憲兵染疫 #總統府 #新冠肺炎 #張惇涵 #確診 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百威英國員工釀罷工 夏季啤酒恐缺貨 18:552022/04/28 財經 本土選秀節目《原子少年》爆確診 43名選手與工作人員染疫 14:322022/04/27 娛樂 華通、Garmin傳確診案例 04:102022/04/27 產業．科技 《國際經濟》疫中留才 歐美企業加碼員工配股 16:492022/04/28 財經 老闆變馬斯克 推特員工憂喜參半 04:102022/04/27 話題觀察 職場友善育兒 基隆港教保中心8月營運 04:102022/04/27 地方新聞 比基尼辣妹幫加油站清涼開幕 曲線一覽無遺 老司機暴動 18:352022/04/28 搜奇 嘉義縣＋22 全縣6校11班停上實體課程 16:182022/04/27 生活 合庫舉辦健康學堂講座 04:102022/04/28 全球財經 國防部中將確診 邱國正採檢陰性 04:102022/04/26 生活新聞 陽光花園投入環保 串聯企業淨灘 04:102022/04/27 投資理財 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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