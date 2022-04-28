總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增3名確診案例，分別為1名總統府員工及2名憲兵。

張惇涵說，該名總統府員工負責行政庶務，而確診之2名憲兵為同寢室之密切接觸者。這3名人員已進行隔離，皆無其他工作密切接觸者，近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員也皆無接觸史。

張惇涵表示，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。