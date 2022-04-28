快篩實名制上路，經濟部28日表示，目前家用快篩試劑（下稱快篩試劑）由指揮中心定額徵用分配，貨源來自進口及國產，無論國內產能或進口量能都持續增加中，可望持續增加國內快篩試劑數量，讓國人使用。經濟部為指揮中心物資組成員，將盡力協助國內廠商增產，確保國產快篩試劑穩定供應。

經濟部說，目前徵用模式為定額徵用、開放買賣雙軌並行，徵用後的快篩試劑將由指揮中心及地方政府做防疫使用，同時也透過快篩實名制提供國人購買。徵用外的快篩試劑，可在自由市場銷售，價格由市場機制決定。但近期廠商除已對外宣布將降價到每劑200元以下外，快篩實名制每劑統一售價100元，也將有助於平抑家用快篩試劑市場價格，並落實量足價穩政策目標。

經濟部指出，指揮中心已準備1億7,000萬劑快篩試劑，透過進口及國產持續產出，後續也會視需要擴充數量，目前每週平均將1,100萬劑快篩試劑，投入於實名制、地方政府、企業、零售通路等，指揮中心均有掌握。至於地方政府的快篩試劑需求，則是由指揮中心依據地方政府需求及整體疫情走向，妥善溝通分配，預期未來供應更充裕後，分配將更有餘裕。