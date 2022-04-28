護國神山台積電是不少人的求職目標，不僅有優渥的薪酬，「台積電光環」甚至在聯誼都有加分的效果。有網友分享身邊帥哥朋友經驗，他朋友邀請女大生吃飯遭拒絕，因為對方的目標是「年薪百萬的台積電工程師」，令他朋友十分挫折。其他網友看了則安慰道，聰明的工程師也會找同等的對象，雙方領高薪可以少奮鬥20年，且用錢才能吸引到的女生，也不值得留戀，反該感謝她的拒絕。

這名網友在PTT發文，他朋友日前邀請一名大四的女學生吃飯，未料被對方拒絕；之後查看女生Instagram才得知，對方的擇偶標準是希望找「像台積電年薪百萬的男友」，與年薪百萬的男生聯誼意圖十分強烈。

這名長相帥氣的男生知道後打擊不小，原PO表示，他朋友赫然發現，原來在年薪百萬的面前，「超帥」兩個字是如此的不堪一擊；但同時又納悶，「為啥常常聽到台積電工程師單身？」

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，不少人稱台積電光環確實在女生眼裡很加分，「在台北的夜店也很搶手，一堆妹看到gg狗牌就貼上去」、「台積大部分都不是單身」、「前女友就是跟台積的跑了」、「先生以前在台積時就覺得他長的不錯，身邊的同事也都有水準，就受過高等教育的長相，台積工程師超受歡迎，很快就有對象」。

但也有人安慰被拒絕是好事，反而該感謝她看不上，否則以後賺的錢被吸乾，可能還要看她臉色度日，更何況聰明的工程師都找同樣高薪的對象，有能力的不會一直想挖對方的錢，而是一起存錢買房，甚至嫁妝就帶一間房了，少奮鬥20年，「要思考，用錢才能吸引到的女生，是你要的嗎？」